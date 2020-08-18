В Мурино мужчина до смерти избил свою жену

В Мурино мужчина до смерти избил свою жену
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области 17 августа задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в смертельном избиении своей 37-летней супруги.

Днем ранее, 16 августа, в квартире одного из домов в Мурино было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По факту происшествия следственный отдел Всеволожска СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело. Правоохранители предполагают, что между супружеской пары в ходе совместных возлияний произошел конфликт, и мужчина напал на пострадавшую, нанеся ей травмы, ставшие смертельными.

Подозреваемый задержан и допрошен, решается вопрос о назначении меры пресечения и предъявлении обвинения. Также следователи разбираются в обстоятельствах и причинах жестокого преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле пруда в Буферском парке в Пушкино найден труп с перерезанным горлом.

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