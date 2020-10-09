В Ленобласти управляющим компаниям жилых домов выписан штраф в 11 млн рублей за отсутствие дезинфекции в подъездах

В пятницу, 9 октября, специалисты комитета жилищного надзора проверили качество соблюдения санитарных норм в подъездах Ленобласти. Комиссией был выписан штраф управляющим компаниям на сумму 11 млн 839 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Отмечается, что всего в ходе проверки надзором было отсмотрено 1 745 многоквартирных домов. Комиссия уделила максимальное внимание тем адресам, по которым поступали жалобы на горячую линию комитета. Среди нарушений было выявлено несоблюдение санитарных норм, а также отсутствие документации в подъездах о предстоящих санобработках.

Отметим, что надзором были отсмотрены дома во Всеволожске, Сертолово, Подпорожье, Лодейном Поле, Буграх, Кингисепском и Сланцевком районах.

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