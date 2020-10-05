Ленобласть готовит дороги к зимнему сезону

Дорожники обследуют водопропускные сооружения, укрепляют обочины и чистят полосу отвода от деревьев и кустарников. Фото: lenobl.ru

Дорожники обследуют водопропускные сооружения, укрепляют обочины и чистят полосу отвода от деревьев и кустарников. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области стартовала проверка региональных трасс и дорожных предприятий на готовность к работе в зимний сезон.

Специалисты областного дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» с особым вниманием изучают состояние баз, спецтехники, оборудования и проверяют запасы противогололедных материалов, уведомляют в пресс-службе региональной администрации в понедельник, 5 октября.

К концу октября дорожные службы должны заготовить около 40 тысяч тонн соли для борьбы с гололедицей. В этом году, как и в прошлом сезоне, предпочтение отдадут солевым растворам вместо песку-соляной смеси, так как первые показали себя эффективнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к концу текущей недели во всех жилых домах Ленинградской области появится отопление на постоянной основе. Отопительный сезон, таким образом, стартует на неделю раньше.