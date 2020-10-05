В Ленобласти отопление во всех жилых домах включат к концу недели

В Ленобласти отопление во всех жилых домах включат к концу недели
Отопление отключат, поскольку среднесуточная температура достаточно высокая. Фото: pixabay.com

Отопительный сезон в Ленинградской области начнётся раньше на целую неделю. Связанно это со среднесуточной температурой, которая, по словам синоптиков, опустится до +8 градусов только к середине октября.

В понедельник, 5 октября, на пресс-конференции председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев сообщил о готовности Ленинградской области к включению постоянного отопления.

По словам Юрия Андреева, сентябрьское похолодание позволило начать периодическое протапливание и показать состояние отопительной системы. На данный момент в Ленобласти запущена 691 котельная и полностью готов запас топлива для начал отопительного сезона. Что касается муниципальных учреждений, то включение отопления будет произведено согласно указанным срокам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что 99% значимых объектов Петербурга уже подключены к системе отопления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
котельная ленобласть отопление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Великих Луках 13 школьникам стало плохо во время линейки
Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку
В Петербурге увеличат количество платных парковок до 62 тыс. машино-мест
Госпитализированный с коронавирусом Юрий Башмет выписан из больницы
Роддом в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нарушения по COVID-19
В Ленобласти отопление во всех жилых домах включат к концу недели
В Петербургский порт прибыло почти 27 тонн сизаля из Бразилии
В Санкт-Петербурге существует рынок апартаментов разных сегментов