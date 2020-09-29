Андрей Бондарчук: городская система готова к переходу на регулярное отопление

Андрей Бондарчук: городская система готова к переходу на регулярное отопление
Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук. Фото: vk.com/bondarchukspb

99% социально значимых объектов Петербурга — школ, детских садов, поликлиник, больниц и т.д. — подключено к отоплению. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

«Городская система в целом готова к переходу на регулярное отопление. Сразу скажу, что данное решение будет приниматься, исходя из температурных условий. Пока прогноз, который мы видим, говорит о том, что еще вплоть до 10 октября температура днем не будет ниже плюс пятнадцати. Однако техническая возможность присоединения, в том числе многоквартирных домов, имеется», — отметил Бондарчук.

Напомним, 17 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. С этого дня стартовало постепенное включение источников тепла для создания возможности подключения потребителей к централизованной системе отопления.

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