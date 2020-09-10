Петербург с 17 сентября переходит на периодическое протапливание

Со следующего четверга, 17 сентября, в Северной столице начнется периодическое протапливание. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

Как сообщили в аппарате чиновника, в первую очередь подавать тепло начнут в школы, детские сады, больницы и другие социальные и образовательные учреждения.

Согласно плану, к предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить более 23,6 тыс. жилых домов, из которых 23,3 тыс. многоквартирных и почти 360 общежитий. По данным Жилищного комитета, к осенне-зимнему периоду готовы 100% многоквартирных жилых домов.

Этим летом в городе провели необходимые обследования, капитальные и текущие ремонты, а также гидравлические испытания, в результате которых было устранено 1334 нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть готовится к периодическому протапливанию.