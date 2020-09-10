Ленобласть готовится к периодическому протапливанию

Ленобласть готовится к периодическому протапливанию
Ленобласть готовится включить отопление. Фото: pixabay.com

Ленинградская область начинает периодическое протапливание. Опробовать системы теплоснабжения в работе поручили главам администраций муниципальных районов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Там отметили, что органы местного самоуправления сами могут принимать решения по началу протапливания вне зависимости от погоды на улице.

В регионе обещают, что периодическое протапливание в районах области начнется до осенних заморозков. Сначала согреют детские сады, школы и социальные учреждения.

Как писала gazeta.spb.ru, в прошлом году периодическое протапливание в Ленинградской области началось с 20 сентября. При этом дошкольные образовательные учреждения перешли на постоянное отопление с 23 сентября, а школы – с 26-го сентября. Во всех районах отопление в постоянном режиме запустили в октябре.

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