Периодическое протапливание началось в некоторых районах Ленобласти

Отопление в постоянном режиме будет запущено во всех районах Ленобласти к 1 октября. Фото: pixabay

Отопление в постоянном режиме будет запущено во всех районах Ленобласти к 1 октября. Фото: pixabay

В Ленинградской области периодическое протапливание начнется с 20 сентября, согласно общему плану.

Во Всеволожске отопление уже начали подавать в семи образовательных учреждениях. По общему плану, протапливание начнется с пятницы, 20 сентября. Дошкольные образовательные учреждения перейдут на постоянное отопление с 23 сентября, а школы — с 26-го. Периодическое протапливание также начнется в соцобъектах Выборга.

С 19 сентября также тепло начнут подавать в Лодейном Поле и Тосненском районе, с 20 сентября — в Тихвине и Приозерске, с 23-го — в Волосовском районе и с 25-го — в Сосновом Бору.

Отопление в постоянном режиме будет запущено во всех районах Ленобласти к 1 октября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Красном Селе после подачи отопления обвалился потолок колледжа. В учебном заведении прорвало трубу из-за чего намокли плиты подвесного потолка, которыми отделаны помещения. Под тяжестью влаги плиты рухнули на пол.