В Красном Селе после подачи отопления обвалился потолок колледжа

Некоторые уверяют, что это происшествие на самом деле случилось несколько лет назад. Фото: https://vk.com/krasnoe_selo

Некоторые уверяют, что это происшествие на самом деле случилось несколько лет назад. Фото: https://vk.com/krasnoe_selo

В учебном заведении прорвало трубу из-за чего намокли плиты подвесного потолка, которыми отделаны помещения. Под тяжестью влаги плиты рухнули на пол.

Сегодня, 17 сентября, в колледже «Красносельском» в одном из учебных классов обрушился потолок. Об инциденте сообщает портал 78.ru. Судя по всему, причиной произошедшего стала внеплановая подача отопления, которую организовали из-за наступивших холодов.

Масса воды затопила пространство и намочила плиты подвесного потолка, чего отделочный материал не выдержал и попросту отвалился. Как сообщает руководство колледжа, это не повлияло на занятия — они проходят по расписанию. Отопление в учебном заведении отключили, ущерб предполагается устранить в течение сегодняшнего дня.

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