Жители Морской набережной жалуются на отсутствие воды

Владельцы квартир на верхних этажах дома 31 по Морской набережной обнаружили отсутствие воды после коммунальной аварии.

Как сообщает PiterTV, здание, в котором произошла неполадка находится на временном обеспечении. В результате инцидента на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб, чтобы проверить состояние временной трубы и, в случае необходимости, отремонтировать сеть.

Однако жителям верхних этажей дома 31 не понравилось, что работники «Водоканала» были невежливы в общении и, несмотря на значительную проблему, — отсутствие воды, — не проявляли сочувствия, заявив жильцам, что им придется потерпеть.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга прорвало трубу и двор дома на проспекте Ветеранов оказался залит «кофе с молоком».