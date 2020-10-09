На Поклонногорской ДТП: столкнулись две легковушки

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Есть вероятность, что кто-то мог пострадать.

В Выборгском районе сегодня вечером, 9 октября, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Легковушки столкнулись на Поклонногорской улице. Каковы причины инцидента – не уточняется. Известно лишь, что машины «стукнулись» не сильно, но обе получили повреждения. Из-за аварии затрудненно движение, на место выехала сотрудники спецслужб. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие. Мужчина получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.