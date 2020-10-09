На КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

На КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
Одного из водителей увезли в тяжелом состоянии. Фото: https://vk.com/spb_today

В пятницу, 9 октября, на на 105-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги между Шафировским и Пискаревским проспектами произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, дорожный инцидент произошел в 14:10 в Красногвардейском районе Северной столицы. 43-летний мужчина за рулем большегруза «МАН» столкнулся с двигавшимся впереди «Мерседес Спринтер».

«Мерседес» от удара «собрал» «Киа Рио», в которую из-за этого въехал «Киа Сид» с 34-летним автомобилистом за рулем. Мужчина получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Правоохранители устанавливают детальные обстоятельства ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек иномарка сбила мотоциклиста.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп на кад новости спб пострадавшие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Горожане могут выбрать музыку для фонтана на площади Ленина
На КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
На территории Петербурга и Ленобласти создадут парк «Ингерманландия»
Правительство РФ разрешило полеты за рубеж еще из четырех городов
Врач рассказала о продуктах, которые следует исключить из меню на время пандемии
В Петербурге спасли енотовидную собаку
Дизайнер Рада Русских стала владелицей дачи Месмахера в Шуваловском парке
Эксперт оценил шансы депутата Юрия Авдеева остаться «народным ...