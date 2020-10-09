На КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

Одного из водителей увезли в тяжелом состоянии. Фото: https://vk.com/spb_today

Одного из водителей увезли в тяжелом состоянии. Фото: https://vk.com/spb_today

В пятницу, 9 октября, на на 105-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги между Шафировским и Пискаревским проспектами произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, дорожный инцидент произошел в 14:10 в Красногвардейском районе Северной столицы. 43-летний мужчина за рулем большегруза «МАН» столкнулся с двигавшимся впереди «Мерседес Спринтер».

«Мерседес» от удара «собрал» «Киа Рио», в которую из-за этого въехал «Киа Сид» с 34-летним автомобилистом за рулем. Мужчина получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Правоохранители устанавливают детальные обстоятельства ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек иномарка сбила мотоциклиста.