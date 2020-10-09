На Стачек черная иномарка сбила мотоциклиста, на месте работают сразу две скорых

В Петербурге на проспекте Стачек произошло ДТП с участием мотоцикла. К месту аварии прибыли две машины скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 9 октября, у дома №156. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

«Мотоциклиста сбили», — написал автор записи.

На кадрах видно, что двухколесное транспортное средство сильно пострадало. По предварительным данным, вторым участником столкновения стала черная легковушка марки Volkswagen.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mazda повисла на ограждении после столкновения с BMW на перекрестке Королева и Ольховой.