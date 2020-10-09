Mazda повисла на ограждении после столкновения с BMW на перекрестке Королева и Ольховой

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из машин забралась на дорожное ограждение.
Авария случилась в пятницу, 9 октября, на перекрестке проспекта Королева и Ольховой улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Дорогу не смогли поделить легковые автомобили марок BMW и Mazda. Судя по кадрам, удар был серьезным. Одна из иномарок буквально взобралась на ограждение и повисла на нем.
Подробности случившегося не приводятся.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе водитель иномарки влетел в автобус, а после уехал на «скорой».