На Киевском шоссе водитель иномарки влетел в автобус, а после уехал на «скорой»

На Киевском шоссе водитель иномарки влетел в автобус, а после уехал на &#171;скорой&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Киевском шоссе в Ленобласти произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. К месту аварии приезжала машина скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 9 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель иномарки влетел сзади в общественный транспорт. Лихача госпитализировали, информация о его состоянии не приводится.

В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Тельмана раскуроченная иномарка заняла две полосы движения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация дтп ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский врач предупредил о смертельной опасности домашних заготовок
В Петербурге пройдет Всероссийский день ходьбы
В субботу в Петербурге будет тепло, но дождливо
Александр Беглов утвердил состав молодежного правительства Петербурга
Для самозанятых петербуржцев организуют бесплатное обучение
Дом Челищева на Вознесенском проспекте выставят на торги
«Без суда и следствия»: Лавров прокомментировал угрозы о санкциях ...
Ученые подтвердили длительный иммунитет от COVID-19 при тяжелой форме заболевания