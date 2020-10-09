На Киевском шоссе водитель иномарки влетел в автобус, а после уехал на «скорой»

На Киевском шоссе в Ленобласти произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. К месту аварии приезжала машина скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 9 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель иномарки влетел сзади в общественный транспорт. Лихача госпитализировали, информация о его состоянии не приводится.

В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Тельмана раскуроченная иномарка заняла две полосы движения.