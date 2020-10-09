На Тельмана раскуроченная иномарка заняла две полосы движения

На Тельмана раскуроченная иномарка заняла две полосы движения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Тельмана произошло ДТП. Водителям приходится объезжать раскуроченную машину, перегородившую почти две полосы движения.

Авария случилась сегодня, 9 октября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что от удара у иномарки разлетелась передняя часть кузова. Другим водителям приходится объезжать разбитую легковушку, выезжая на полосу встречного движения.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внешнем кольце КАД столкнулись пять машин, собралась пробка.

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