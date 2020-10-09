На внешнем кольце КАД столкнулись пять машин, собралась пробка

В Петербурге на внешнем кольце КАД произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу пять автомобилей.

Авария случилась в пятницу, 9 октября, на участке после съезда на Софийскую улицу. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкнувшиеся машины сильно помяты. Участники дорожного инцидента собрали крупную пробку.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбивший насмерть пенсионерку на улице Жуковского петербуржец ответит перед судом. Водитель наехал на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.