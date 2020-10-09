Сбивший насмерть пенсионерку на улице Жуковского петербуржец ответит перед судом

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибла пенсионерка.

Дорожный инцидент произошел в апреле текущего года. По данным следствия, обвиняемый, выехав на регулируемый светофором перекресток на пересечении улиц Восстания и Жуковского, совершая поворот, наехал на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, пенсионерка погибла, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Уголовное дело рассмотрит в Куйбышевский районный суд.

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