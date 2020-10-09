Уходя от погони пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста

Уходя от погони пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
Пьяный водитель пытался скрыться в подземном паркинге своего же дома. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские сотрудники ГИБДД с погоней задержали пьяного автомобилиста на BMW. Пытаясь скрыться водитель сбил велосипедиста.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД. Все произошло в ночь на 7 октября в Приморском районе Петербурга. Находившиеся на перекрестке улиц Оптиков и Туристской инспекторы заметили неадекватную манеру вождения водителя BMW и попытались остановить его. Однако в планы водителя не входило общение с правоохранители и решил скрыться.

Уходя от погони под колеса иномарки угодил 56-летний велосипедист, пересекавший дорогу по зебре на зеленый свет. Мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Водителя догнали, когда он заехал в подземный паркинг в доме №47 по улице Оптиков. За рулем оказался безработный 19-летний Иван, который живет в этом доме. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.

Как выяснилось, права Иван получил в январе и за это время он успел собрать шесть штрафов за превышение скорости. Нарушителя отвезли в отдел полиции где на него составили ряд административных протоколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвыпивший юный водитель каршеринга попался сотрудникам ГИБДД.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
велосипедист дтп иномарка новости спб полицейская погоня пьяный водитель


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбивший насмерть пенсионерку на улице Жуковского петербуржец ответит перед судом
На дорогах Петербурга вводят новые ограничения с 10 и 12 октября
В России впервые за сутки провели более 500 тысяч тестов на коронавирус
Еще более 30 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус
Уходя от погони пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста
Подвыпивший юный водитель каршеринга попался сотрудникам ГИБДД
В квартире на Ушинского нашли труп пенсионерки, спрятанный в шкафу
Конфликт матери и дочери в Петербурге завершился поджогом пенсионерки