Уходя от погони пьяный лихач на BMW сбил велосипедиста

Петербургские сотрудники ГИБДД с погоней задержали пьяного автомобилиста на BMW. Пытаясь скрыться водитель сбил велосипедиста.
Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД. Все произошло в ночь на 7 октября в Приморском районе Петербурга. Находившиеся на перекрестке улиц Оптиков и Туристской инспекторы заметили неадекватную манеру вождения водителя BMW и попытались остановить его. Однако в планы водителя не входило общение с правоохранители и решил скрыться.
Уходя от погони под колеса иномарки угодил 56-летний велосипедист, пересекавший дорогу по зебре на зеленый свет. Мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.
Водителя догнали, когда он заехал в подземный паркинг в доме №47 по улице Оптиков. За рулем оказался безработный 19-летний Иван, который живет в этом доме. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.
Как выяснилось, права Иван получил в январе и за это время он успел собрать шесть штрафов за превышение скорости. Нарушителя отвезли в отдел полиции где на него составили ряд административных протоколов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвыпивший юный водитель каршеринга попался сотрудникам ГИБДД.