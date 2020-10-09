Подвыпивший юный водитель каршеринга попался сотрудникам ГИБДД

Подвыпивший юный водитель каршеринга попался сотрудникам ГИБДД
Сотрудники ДПС отвезли пьяного водителя в отдел полиции. Фото: Baltphoto

В полицию Приморского района доставили нетрезвого молодого человека, который решил покататься на каршеринге под чужим аккаунтом.

Об этом сообщили в петербургском ГУ МВД. Все произошло в четыре ночи в пятницу, 8 октября, у дома №15 по Байконурской улице. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан Кашкай» для проверки документов у водителя.

Побеседовав с 18-летним водителем правоохранители поняли, что он пьян, что подтвердило медосвидетельствование. А позже выяснилось, что он арендовал автомобиль, используя аккаунт своего друга.

Водителя отвезли в местный отдел полиции, где на него составили административный протокол за пьяное вождение. Через несколько часов в полицию обратился представитель каршеринговой компании и сообщил о похищении указанной иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино велосипедист попал под колеса автомобиля.

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