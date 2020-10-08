В Колпино велосипедист попал под колеса автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло поздно вечером, 8 октября, в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Авария произошла на Красной улице. На опубликованном свидетелем снимке замечены лежащий на асфальте велосипед, стоящая рядом иномарка, а также сотрудник ГИБДД на служебном автомобиле.

Точные обстоятельства произошедшего остаются неизвестны. Не сообщается и то, в каком состоянии находится пострадавший владелец двухколесного транспортного средства. Машин скорой помощи по близости замечено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе иномарка переехала лежащего на дороге велосипедиста. Женщина, находящаяся за рулем Hyundai, совершила наезд на уже лежащего на дороге мужчину-велосипедиста. В результате наезда пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.