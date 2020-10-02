В Тосненском районе иномарка переехала лежащего на дороге велосипедиста

В Тосненском районе иномарка переехала лежащего на дороге велосипедиста
По каким причинам пострадавший сначала упал на дороге - неизвестно. Фото: Pixabay

Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло вечером в пятницу, 2 октября, в Ленинградской области.

Как сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась около 19:00 на 106 километре дороги Кемпелово — Выра — Тосно — Шапки.

Отмечается, что 59-летняя женщина, находящаяся за рулем Hyundai, совершила наезд на уже лежащего на дороге мужчину-велосипедиста. В результате наезда пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Личность погибшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Известно лишь то, что на вид мужчине около 50 лет.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курьер-велосипедист попал под машину на Фаворского.

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