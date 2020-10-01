Спешил к голодному клиенту: курьер-велосипедист попал под машину на Фаворского

Курьер проехал по пешеходному пешеходу на велосипеде. Фото: vk.com/spb_today

Курьер проехал по пешеходному пешеходу на велосипеде. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста-курьера. Мужчина решил пересечь проезжую часть, не слезая с двухколесного транспорта.

Дорожный инцидент случился сегодня, 1 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Фаворского. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что курьер сервиса «Яндекс.Еда», не слезая с велосипеда, пересекает пешеходный переход. Одну полосу движения ему удалось успешно миновать, однако на второй возникли проблемы – его подбила легковушка. После курьер поспешил скрыться с места ДТП.

Подписчики группы предположили, что велосипедист очень спешил доставить заказ до голодного клиента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Муринской дороге иномарки протаранили дорожное ограждение.