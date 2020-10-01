На Муринской дороге иномарки протаранили дорожное ограждение

В Петербурге на Муринской дороге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Один из водителей решил развернуться, но в итоге усложнил ситуацию на дороге.

Авария случилась в четверг, 1 октября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить KIA и Renault. Машины наехали на дорожные столбики. От удара у первой иномарки значительно повредилась передняя часть.

По словам очевидцев, один из водителей решил развернуться, нарушая ПДД, но не учел, что по встречной полосе едет другая машина.

Движение на участке затруднено, другим транспортным средствам приходится объезжать место ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром на КАД в районе съезда с Мурманского шоссе столкнулись большегруз и легковушка.