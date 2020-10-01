На Муринской дороге иномарки протаранили дорожное ограждение

На Муринской дороге иномарки протаранили дорожное ограждение
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Муринской дороге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Один из водителей решил развернуться, но в итоге усложнил ситуацию на дороге.

Авария случилась в четверг, 1 октября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить KIA и Renault. Машины наехали на дорожные столбики. От удара у первой иномарки значительно повредилась передняя часть.

По словам очевидцев, один из водителей решил развернуться, нарушая ПДД, но не учел, что по встречной полосе едет другая машина.

Движение на участке затруднено, другим транспортным средствам приходится объезжать место ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром на КАД в районе съезда с Мурманского шоссе столкнулись большегруз и легковушка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отправятся под суд мошенники, похитившие 5,6 млрд рублей
На Муринской дороге иномарки протаранили дорожное ограждение
Кладовщики предприятия в Петербурге обчистили его на 8,5 млн рублей
В петербургском метро с октября цены на маски снизят до 10 рублей
Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова покидает свой пост
Глава комитета по транспорту: «Не допустить тотальных ограничений ...
В Петербурге названную в честь революционерки Книпович улицу переименуют в ...
Мишустин продлил программу туристического кэшбека до конца января