На КАД в районе съезда с Мурманского шоссе столкнулись большегруз и легковушка

На КАД в районе съезда с Мурманского шоссе столкнулись большегруз и легковушка
Легковушка получила сильные повреждения. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

В четверг, 1 октября, около 8 часов утра на 89-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) столкнулись грузовик и легковой автомобиль, двигавшиеся в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия на этом отрезке трассы затруднено движение транспорта, информирует ФК «Упрдор «Северо-Запад». Столкновение, вероятно, было сильным, поскольку легковушку отбросило в сторону. Занятыми оказались 2, 3 и 4 полосы движение, сейчас машины едут только по первой полосе.

Протяженность пробки, спровоцированной дорожным инцидентом, составляет около 3 километров. Информация уже передана сотрудникам ГИБДД, а на месте происшествия работают сотрудники организации, устраняющей последствия аварии. Кто стал виновником столкновения, неизвестно, как нет информации и о пострадавших. Однако, судя по фотографии с места ДТП, легковушка получила сильные повреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Kia сбила дорожный знак, столкнувшись с Mersedes на пересечении Седова и проспекта Александровской фермы.

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