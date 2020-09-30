В Невском районе Kia сбила дорожный знак после столкновения с Mercedes

Дорожно-транспортное происшествие в Невском районе закончилось значительными повреждениями для двух автомобилей.

Авария произошла в среду вечером, 30 сентября. Kia и Mercedes по неустановленным причинам столкнулись на пересечении улицы Седова и проспекта Александровской фермы. Из-за полученного удара Kia сбила дорожный знак у пешеходного перехода.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Один из свидетелей подчеркнул, что передняя часть немецкой иномарки оказалась разбита в «мясо».

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы — две пожарные машины и скорая помощь.

В настоящее время неизвестно пострадал ли кто-то в результате столкновения или нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внедорожник сбил дорожный знак после ДТП на Маршала Захарова.