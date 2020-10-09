На Оптиков произошла авария с участием автобуса

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участники ДТП затрудняют проезд. О пострадавших ничего не сообщается.

В Приморском районе сегодня вечером, 9 октября, произошла авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Оптиков у дома номер 4 – там столкнулись автобус и легковой автомобиль. Не установлено, кто является виновником аварии и каковы ее последствия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Судя по фотографиям, движение на участке дороги затрудненно. Машина получила повреждения, но не серьезные. Сотрудникам спецслужб предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Поклонногорской ДТП: столкнулись две легковушки. Есть вероятность, что кто-то мог пострадать.