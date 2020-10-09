В Мурино после ДТП такси перевернулось на бок

В салоне машины мог в этот момент сидеть пассажир.

В Ленинградской области сегодня вечером, 9 октября, произошла авария с участием такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Мурино – на одной из улиц столкнулись две легковушки. В результате такси перевернулось на бок – прохожие помогли поставить его на колеса.

Не уточняется, есть ли пострадавшие, или все участники инцидента отделались легким испугом. Пользователи отмечают, что в такси мог ехать пассажир и шутят, что лучше не пользоваться услугами различных сервисов – так безопаснее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Оптиков произошла авария с участием автобуса. Не установлено, кто является виновником аварии и каковы ее последствия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.