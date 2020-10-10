Стало известно о состоянии девочки с Урала, прожившей полгода в шкафу

Стало известно о состоянии девочки с Урала, прожившей полгода в шкафу
Девочка в стабильном состоянии. Фото: pixabay.com

Минздрав сообщил о состоянии полугодовалой девочки из города Карпинск в Свердловской области, которая с рождения жила в шкафу.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, малышка находится в стабильном состоянии. Глава министерства Андрей Карлов выразил надежду, что она восстановится максимально быстро.

Сильно истощенную девочку нашли гости хозяйки квартиры, они сразу сообщили об этом в полицию. Известно, что мать удерживала ребенка в шкафу с момента его рождения.

Сейчас девочка находится в реанимации детской больницы в Екатеринбурге. Ей диагностировали дистрофию третьей степени, которая возникла из-за длительного голодания. Девочка весит всего 3 кг 100 г.

По данным правоохранителей, у женщины есть еще двое детей — трехлетняя дочь и 13-летний сын. Она развелась с мужем полгода назад.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура возьмет на контроль ситуацию на Урале, где мать полгода прятала новорожденную дочь в шкафу.

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