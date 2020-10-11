В Кировском районе области девять спасателей тушили полыхающий частный дом

В Кировском районе области девять спасателей тушили полыхающий частный дом
Спасатели потушили огонь среди ночи. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти произошел пожар в дачном доме. Огонь охватил 42 квадратных метра постройки.

Возгорание случилось глубокой ночью воскресенья, 11 октября, в СНТ Заря. Сигнал о пожаре поступил дежурному части в 02:20, на место незамедлительно выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, ликвидировать пожар удалось за час.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной пожар перебудил жителей 5-го Предпортового проезда. В жилом доме загорелась однокомнатная квартира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар чп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четырех рыбаков нашли живыми после опрокидывания двух лодок на Красноярском ...
Азербайджан заявил о падении ракеты жилое здание в Гянджи, пять человек погибли
В Кировском районе области девять спасателей тушили полыхающий частный дом
Путин отметил успехи российского агропрома в условиях пандемии
Мотоциклист скончался после падения с Сампсониевского моста
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать антисептик
В воскресенье в Пулково нет отмен и задержек рейсов
Метеорологи рассказали, когда в центральную Россию придет похолодание