Ночной пожар перебудил жителей 5-го Предпортового проезда

В Московском районе произошел пожар. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

В Московском районе произошел пожар. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Ночь с пятницы на субботу выдалась непростой у жителей Московского района. На 5-м Предпортовом проезде тушили пожар.

О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что пожар произошел в доме 10 корп.1 около двух часов ночи.

На месте спасатели выяснили, что там загорелась однокомнатная квартира. Огонь охватил три квадратных метра.

Спасателям потребовалось около 40 минут на то, чтобы ликвидировать пожар.

«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга потушили пожар на Галерной улице.