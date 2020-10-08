Спасатели ликвидировали пожар в здании на Галерной улице

В четверг, 8 октября, в 11:48 в дежурную часть пожарной службы поступила информация о возгорании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Огонь охватил помещение площадью 14 квадратных метров в доме №7 по Галерной улице. На место происшествия незамедлительно отправили четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Менее 30 минут спустя, возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара обгорел стеллаж, находившийся в помещении. Сведений о пострадавших в чрезвычайном происшествии не поступала. Отметим, что на Галерной, 7, располагается комитет по труду и занятости Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле здания, где случился пожар, заметили машины скорой помощи.