«Что-то горит»: прохожие заметили скопление медиков и пожарных на Галерной

В Петербурге на Галерной улице в одном из домов произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент случился сегодня, 8 октября, в здании Комитета по труду и занятости населения города. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Что-то горит. Вся улица занята пожарными», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли три машины скорой помощи и минимум четыре пожарных машины.

Подробности случившегося выясняются.

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