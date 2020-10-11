Четырех рыбаков нашли живыми после опрокидывания двух лодок на Красноярском водохранилище

Накануне на Красноярском водохранилище опрокинулись две лодки. Изначально было известно об одном погибшем, одном выжившем и четырех пропавших рыбаках. Стало известно, что последние выжили.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 9 октября. Утром со спасателями связался очевидец и сообщил, что на берегу найдены два рыбака. Один из них жив, второй, к сожалению, погиб.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС, спасенный мужчина рассказал, что они выехали вместе с товарищами и коллегами на рыбалку на двух лодках «Прогресс». Всего было 6 человек. Но по неустановленным пока причинам обе лодки перевернулись в районе залива Каменка.

В ходе поисковой операции спасателям удалось обнаружить четверых пропавших человек. Всем им удалось выжить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего во время прогулки на лодке по реке Вуокса.