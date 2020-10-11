Баку заявил о готовности начать переговоры с Ереваном по Карабаху

В Баку заявили, что незамедлительно готовы начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В интервью РБК он заметил, что все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, а также графика их работы.

Он также уточнил, что если Ереван будет продолжать перемирие, «наступит фаза политического урегулирования».

Отметим, что результатом десятичасовых переговоров между главами РФ, МИД Армении и Азербайджана, которые проходили в Москве, стало соглашение на режим прекращения огня. Он вступил в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. При этом стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Азербайджан заявил о падении ракеты жилое здание в Гянджи. Отмечалось, что погибли пять человек.