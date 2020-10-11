Азербайджан заявил о падении ракеты жилое здание в Гянджи, пять человек погибли

Ракета попала в жилой дом в городе Гянджа в Азербайджане, в результате чего погибли не меньше пяти человек.

Сегодня утром, 11 октября, МО Азербайджана сообщило, что Гянджа обстреляли с территории Армении. Один из домов оказался полностью разрушен.

Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, из-под завалов здания извлекли тела пяти человек, еще 17 человек ранено.

На месте продолжают работать спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Азербайджан и Армения пришли к соглашению в вопросе о прекращении огня в Карабахе. Переговоры вели президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.