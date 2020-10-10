Армения и Азербайджан прекратят огонь в Карабахе для обмена пленными

Азербайджан и Армения пришли к соглашению в вопросе о прекращении огня в Карабахе. Перемирие вступит в силу в субботу, 10 октября, в 12:00.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Ларов по итогам переговоров, которые десять часов длились в Москве. Переговоры вели президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Уточняется, что стороны решили прекратить огонь в «гуманитарных целях», чтобы обменяться военнопленными, а также телами погибших, передает РИА Новости.

Предполагается также, что страны приступят к «субстантивным переговорам» для мирного урегулирования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Официальное обращение двумя днями ранее опубликовали на сайте Кремля.