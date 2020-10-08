Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе

Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В четверг, 8 октября, на сайте Кремля было опубликовано официальное обращение Путина по ситуации, которая в настоящее время происходит между Арменией и Азербайджаном.

Глава РФ с момента обострения конфликта неоднократно связывался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В настоящее время Путин призвал стороны прекратить бои из гуманитарных соображений. Это необходимо для осуществления обмена телами погибших и пленными.

Для совместных переговоров по урегулированию данных вопросов в Москву в пятницу, 9 октября, приглашаются главы МИД Азербайджана и Армении. Российский МИД готов оказать свою консультационную поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при атаке на церковь в Карабахе пострадали российские журналисты.

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