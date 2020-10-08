При атаке на церковь в Карабахе пострадали российские журналисты

Журналисты из России, освещающие ситуацию в Нагорном Карабахе, оказались серьезно ранены во время удара по церкви Казанчецоц в Шуши.

Происшествие произошло в четверг, 8 октября. Журналисты отправились к церкви после первого удара по ней, чтобы выяснить подробности и осветить событие. В этот момент с беспилотника был совершен второй удар. В результате оказались ранены журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов.

Котенок в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии — он потерял 3 литра крови. Медики пытаются стабилизировать его состояние, чтобы провести необходимые оперативные вмешательства. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-секретарь МИД Армении Анну Нагдалян.

Отмечается, что первый удар нанес серьезные повреждения церкви Казанчецоц. В Баку прокомментировали случившееся и ответили, что атака с их стороны велась лишь по военных объектам. Разрушать культурные памятники никто не собирался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе.