Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки по ситуации в Нагорном Карабахе, но при условии, что к этому готовы и власти Азербайджана.

Армянский премьер-министр заявил в интервью агентству France-Presse, что взаимные уступки должны лежать в основе урегулирования конфликтов. По его словам, Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готова азербайджанская сторона.

При этом Пашинян напомнил, что у России есть договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией, и выразил уверенность, что российские власти их выполнят при необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пашинян снова обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин снова заявил о необходимости прекращения боевых действий.