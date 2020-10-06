Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе

Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки по ситуации в Нагорном Карабахе, но при условии, что к этому готовы и власти Азербайджана.

Армянский премьер-министр заявил в интервью агентству France-Presse, что взаимные уступки должны лежать в основе урегулирования конфликтов. По его словам, Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готова азербайджанская сторона.

При этом Пашинян напомнил, что у России есть договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией, и выразил уверенность, что российские власти их выполнят при необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пашинян снова обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин снова заявил о необходимости прекращения боевых действий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
азербайджан армения нагорный карабах


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года
Священник из Ленобласти сядет в колонию за сутенерство в Белоруссии
Названа категория людей, не нуждающихся в вакцине от COVID-19
Правительство Петербурга рассмотрит проект бюджета, «депутатские ...
Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе
Двух квартирных аферистов в Петербурге отправили за решетку
В Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро
В России установят предельную стоимость отечественной вакцины от COVID-19