Пашинян снова обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова связался с президентом России Владимиром Путиным по телефонной связи и обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, которая привела к военным действиям.

Лидеры двух стран в очередной раз подняли вопрос о конфликте Армении и Азербайджана, который привел к последствиям в виде задействования армии и вооружения с двух сторон. Ежедневно появляются тревожные новости о погибших, среди которых есть и гражданское население. Путин снова заявил о необходимости прекращения боевых действий. Информация о телефонном разговоре появилась в понедельник, 5 октября, на сайте Кремля.

Напомним, данный телефонный разговор между Путиным и Пашиняном является уже четвертым за последние две недели. Отмечается, что Россия очень обеспокоена сложившейся конфликтной ситуацией и призывает стороны к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль допустил возможный ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.