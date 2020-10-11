Стали известны пять продуктов, вызывающих целлюлит

Стали известны пять продуктов, вызывающих целлюлит
Белый хлеб вызывает целлюлит. Фото: pixabay.com

Специалист по здоровому питанию Наталия Кальве рассказала, от употребления каких продуктов стоит воздержаться, чтобы избежать целлюлита.

Об этом она рассказала испанской газете La Vanguardia. По ее словам, развитию целлюлита способствуют такие продукты как хлопья, белый хлеб, колбасы, кофеин и сладкие газированные напитки.

Она уточнила, что прямой зависимости целлюлита от избыточного веса нет. Это происходит из-за деформации жировой ткани.

Кроме здорового питания предотвратить появление целлюлита помогут и физические нагрузки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что овощи могут принести не пользу организму, а вред, спровоцировав ряд заболеваний. Так, для здоровья могут быть опасны перезрелые картофель и баклажан, а также недозрелый томат.

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