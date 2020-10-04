Диетолог предупредила о вреде овощей

Диетолог предупредила о вреде овощей
Овощи могут быть опасны для здоровья. Фото: Pixabay

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что иногда овощи могут принести не пользу, а вред организму, спровоцировав ряд заболеваний.

Как сообщает Sputnik, для здоровья могут быть опасны перезрелые картофель и баклажан, а также недозрелый томат — из-за них могут развиться расстройства нервной и мочевыделительной системы. А из-за сырой или недоваренной фасоли запросто можно отравиться. Кроме того, долгое хранение фасоли приводит к накоплению в ней грибков.

Что касается заболеваний, вызванных употреблением овощей, все виды капустных могут усугубить течение гипотериоза (недостаток гормонов щитовидной железы).

Диетолог также рассказала об овощах и зелени, которые накапливают нитраты: это шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы. Если употреблять их в большом количестве, то может произойти перенасыщение нитратами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали о влиянии сыра на артериальное давление.

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