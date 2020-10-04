Врачи рассказали о влиянии сыра на артериальное давление

Врачи рассказали о влиянии сыра на артериальное давление
Медики советуют ограничить употребление жирных сыров до 30 граммов в сутки. Фото: pixabay

Эксперты объяснили, как сыр может воздействовать на артериальное давление и к чему его употребление может привести.

Известно, что сыр содержит много белка и кальция. Однако, как утверждают специалисты Британской кардиологической ассоциации, этот продукт также является источником насыщенных жиров и соли, из-за чего он может негативно сказаться на кровяном давлении. Это значит, что частое употребление блюд с сыром может стать причиной повышения холестерина и артериального давления, передает «МедикФорум».

Медики советуют ограничить употребление жирных сыров до 30 граммов в сутки, если есть проблемы с уровнем холестерина и давлением.

Лучше всего при таких проблемах со здоровьем употреблять моцареллу. А людям с гипертонией следует отказаться от сыров с плесенью и халуми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малышева назвала три продукта, снижающих холестерин.

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