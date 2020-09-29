Малышева назвала три продукта снижающих холестерин

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, какие продукты следует включить в рацион людям, имеющим проблемы с холестерином.

В эфире программы «Жить здорово» Малышева особенно выделила кукурузные отруби. Полезность продукта заключается в высоком содержании клетчатки.

Также, врач отметила чечевицу и семена льна. Грубое волокно в составе данных продуктов помогает бороться с атеросклерозом, возникающим в случае чрезмерного употребления пищи с высоким содержанием холестерина. Отметим, что данная болезнь способствует возникновению бляшек в сосудах. Их наличие нарушает нормальную циркуляцию крови, что в свою очередь может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В связи с этим чрезвычайно важно следить за состоянием организма и включать в рацион больше полезных продуктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева рассказала о самых опасных заболеваниях.