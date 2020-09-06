«Коронавирус вообще не страшная болезнь»: Малышева рассказала о самых опасных заболеваниях

&#171;Коронавирус вообще не страшная болезнь&#187;: Малышева рассказала о самых опасных заболеваниях
Общество перестало вспоминать о заболеваниях, с которыми так и не удалось справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств, считает Малышева. Скриншот: "Жить здорово", Первый канал

Медик и бессменная телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о самых страшных недугах, оказавшихся «в тени» коронавирусной инфекции.

В эфире программы «Здоровье» Елена Малышева напомнила, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, получившей невероятную публичную огласку и перевернувшей весь мир, люди стали забывать о других болезнях, представляющих гораздо большую опасность.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — подчеркнула эксперт. Она привела в пример статистику ежедневных летальных случаев по всему миру и продемонстрировала пятерку «лидирующих» в этом списке недугов — это туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД, ВИЧ и малярия. COVID-19 занимает лишь 17-е место. Таким образом, врач попыталась привлечь внимание к другим не менее опасным болезням, к которым стали относиться не столь ответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Елены Малышевой родилась третья внучка.

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Елена Малышева здоровье коронавирус


 

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