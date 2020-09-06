«Коронавирус вообще не страшная болезнь»: Малышева рассказала о самых опасных заболеваниях

Медик и бессменная телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о самых страшных недугах, оказавшихся «в тени» коронавирусной инфекции.

В эфире программы «Здоровье» Елена Малышева напомнила, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, получившей невероятную публичную огласку и перевернувшей весь мир, люди стали забывать о других болезнях, представляющих гораздо большую опасность.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — подчеркнула эксперт. Она привела в пример статистику ежедневных летальных случаев по всему миру и продемонстрировала пятерку «лидирующих» в этом списке недугов — это туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД, ВИЧ и малярия. COVID-19 занимает лишь 17-е место. Таким образом, врач попыталась привлечь внимание к другим не менее опасным болезням, к которым стали относиться не столь ответственно.