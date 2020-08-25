«Родилась Анечка»: Елена Малышева в третий раз стала бабушкой

В семье Елены Малышевой произошло пополнение — родилась девочка. Поклонники поздравили знаменитую телеведущую с радостным событием.

Об этом врач сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео, на котором показала новорожденную. У знаменитости родилась внучка — первая девочка в ее многочисленной семье.

«У нас родилась Анечка Малышева», — написала ведущая под новым фото.

В комментариях под постом поклонники и друзья буквально засыпали поздравлениями новоиспеченную бабушку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США. В Сети Малышева отметила, что находится в Штатах в отпуске и проводит время с семьей — детьми и внуками. Она планировала лететь на родину в ближайшее время, однако «Аэрофлот», который продавал билеты с первого августа на ежедневные рейсы, все отменил.