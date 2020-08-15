«Кошмар»: Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США

Елена Малышева опубликовала информацию о том, что застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. В комментариях к посту Малышева отметила, что находится в Штатах в отпуске и проводит время с семьей — детьми и внуками. Она планировала лететь на родину в ближайшее время, однако «Аэрофлот», который продавал билеты с первого августа на ежедневные рейсы, все отменил. Теперь телеведущей надо возвращаться домой через другие страны.

«Кошмар!», — высказалась о сложившейся ситуации Малышева.

Напомним, сейчас прямым рейсом прилететь в Россию можно из Турции, Великобритании, Танзании и Швейцарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Елена Малышева вылечили ее 87-летнюю мать от коронавируса. Заслуженный врач России отметила, что есть средство, которое спасает пациентов.