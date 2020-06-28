Малышева рассказала, как вылечили ее 87-летнюю мать от коронавируса

Малышева рассказала, как вылечили ее 87-летнюю мать от коронавируса
Елена Малышева считает, что есть лекарства, способные спасать жизни. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Она отметила, что есть средство, которое спасает пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Instagram. Она отметила, что ее 87-летняя переболела коронавирусом – женщине пришлось провести больше месяца в больнице и две недели в реанимации. При этом у пенсионерки множество хронических заболеваний, но она осталась жива. Помогло ей то, считает Малышева, что она принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Отмечается, что препарат отлично помогает многим гражданам.

«Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон»,

— считает Малышева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19. Она заявила, что у не менее половины всех носителей COVID-19 нет симптомов заболевания.

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Елена Малышева коронавирус
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