Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19

Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее половины всех носителей COVID-19 нет симптомов заболевания.

Она также отметила, что бессимптомные носители живут во всех странах.

«Более того, похоже, их не менее половины», — написала Малышева в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 974 057 человек. Скончались 402 076, при этом 3 411 281 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 458 689 человек, умерли 5 725. При этом 221 388 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 Елена Малышева коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В четырехэтажном доме во Фрунзенском районе произошел пожар
Китай обещает сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру
Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19
Окровавленный мужчина пришел на АЗС в Красносельском районе
Аномальное тепло и дожди ожидаются в Петербурге в воскресенье
Утром спасатели тушили частный дом в Курортном районе
В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с коронавирусом
На улице Воскова ночью горела квартира