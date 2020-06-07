Малышева оценила количество бессимптомных носителей COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее половины всех носителей COVID-19 нет симптомов заболевания.

Она также отметила, что бессимптомные носители живут во всех странах.

«Более того, похоже, их не менее половины», — написала Малышева в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 974 057 человек. Скончались 402 076, при этом 3 411 281 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 458 689 человек, умерли 5 725. При этом 221 388 пациентов вылечились.

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